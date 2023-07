Le Conseil d'Etat enjoint la commune de Ouistreham d'installer sanitaires et points d'eau pour les migrants

La carence actuelle en points d'eau expose les exilés à des "traitements inhumains et dégradants".

Dans sa décision rendue en date du 3 juillet et communiquée ce mercredi 5 juillet 2023, le Conseil d'Etat a rejeté la requête déposée en urgence par le maire de Ouistreham et le ministère de l'Intérieur . Le Conseil d'Etat qui confirme donc de ce fait l'obligation de mettre en place les latrines et autres points d'eau réclamés par plusieurs associations d'aide aux migrants.

Depuis 2018 cinq associations sont mobilisées pour exiger de la mairie et de son édile Romain Bail, la création de points d'eau, sanitaires et douches à proximité immédiate du campement des migrants dont bon nombre tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Le 2 juin 2023, le tribunal administratif de Caen avait demandé au préfet local de sursoir au plus vite à cette demande. Mais alors même que les travaux du point d'eau avaient débuté, la mairie et le ministère de l'Intérieur ont fait appel de la décision du tribunal.

" Avec ou sans papier, avoir accès à l'eau est un droit"

Le Conseil d’Etat a finalement validé l’obligation d’installer des points d’eau à proximité du campement informel de migrants, estimant que la carence actuelle exposait les exilés à des « traitements inhumains et dégradants ».

" Contrairement à ce que soutiennent la commune et le ministre, la présence de sanitaires publics situés à près d'un kilomètre du campement, et dont le point d'eau ne permet pas le remplissage de cuves à eau, ne peut être regardée comme suffisante pour répondre à leurs besoins élémentaires en matière d'alimentation en eau potable et d'hygiène" affirme le juge des référé dans sa décision.

Le conseil d'état conclut par ailleurs : "la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants présents, demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature a les exposer à des traitements inhumains et dégradants portant une atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale".

" Aucun commentaire à faire!

Interrogé sur cette décision du Conseil d'Etat l'enjoignant à installer des points d'eau pour les migrants sur sa commune, le maire de Ouistreham, Romain Bail, nous a répondu " Je ne ferai aucun commentaire, j'ai autre chose à faire".