Implantée dans le 3e arrondissement de Marseille, la mosquée salafiste "As Sounna" s'est vue ordonner de fermer ses portes pour une durée de six mois. Après un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, le Conseil d'Etat a entériné la fermeture.

Marseille, France

Le Conseil d'Etat a entériné mercredi la fermeture de la mosquée salafiste "As Sounna" pour six mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône avait ordonné sa fermeture un mois plus tôt, via un arrêté préfectoral.

Implantée dans le 3e arrondissement de Marseille, la mosquée avait accueilli cinq fidèles partis rejoindre la zone irako-syrienne "pour faire le jihad" précise le Conseil d'Etat.

"un islam radical, dont l'influence s'étend aux jeunes"

Une association avait demandé un recours contre la fermeture du lieu de prêche. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande, au motif que "la mosquée prône un islamisme radical dont l'influence s'étend à l'ensemble de la vie locale, en particulier aux plus jeunes".

L'imam El Hadi Doudi, en charge des prêches, avait diffusé notamment sur son site internet ''des appels à la haine et à la violence, en termes particulièrement explicites".