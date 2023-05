Le Conseil d'État ordonne 7 mesures pour améliorer les conditions de détention à la prison de La Talaudière

Le juge des référés du Conseil d’État ordonne à la prison de La Talaudière, près de Saint-Étienne, de prendre au plus vite 7 mesures pour améliorer les conditions de détention. Sur la table, la réduction du risque incendie et électrique et l'amélioration des conditions d'hygiène pour les détenus.

Deux associations avaient saisi le Conseil d'État pour alerter sur les conditions sanitaires de détention à la prison de La Talaudière. © Radio France - Aurélie Jacquand Les mesures doivent être prises "dans un très bref délai". Ce lundi 15 mai, le Conseil d'État ordonne à la prison de la Talaudière d'améliorer le quotidien des détenus sur de nombreux points. 7 mesures sont détaillées. Elles viendront en complément, des deux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, et elles s'ajouteront également aux actions que la prison a prises elle-même depuis le dépôt du recours. ⓘ Publicité Nettoyage des douches et de la cour de promenade Le juge des référés du Conseil d’État pointe la salubrité des locaux et ordonne le "nettoyage des douches, d'une cour de promenade ainsi que le renforcement des capacités de pompage sur les toits en cas de pluie". Autres mesures qui vont nécessiter des travaux : "le cloisonnement des toilettes, l'aménagement d’abris et d’équipements de repos dans les cours de promenade". Le juge a estimé que ces changements étaient nécessaires pour respecter la dignité des personnes détenues. Enfin la sécurité a également été prise en compte. La prison va devoir faire "vérifier des installations électriques par un bureau de contrôle technique" et organiser une "visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne".

Ces 7 nouvelles mesures s'ajoutent à celles déjà ordonnées par le tribunal administratif de Lyon mercredi 29 mars dernier. 32 points avaient été mis en évidence, mais 2 seulement ont été retenus : l'obligation de réparer le parafoudre et l'obligation de fournir régulièrement des produits de nettoyage aux détenus. À lire aussi Prison de La Talaudière vétuste : la justice n'oblige pas l'administration à faire des travaux Des améliorations déjà engagées par la prison "Depuis le dépôt du recours, l'administration de la prison a initié plusieurs actions demandées par les associations", indique le juge des référés dans son communiqué. L'administration pénitentiaire a notamment lancé trois opérations de travaux "conséquentes" ; à savoir la réparation d'une partie de la toiture, la rénovation progressive de cellules et la rénovation de certaines cours de promenade. Des progrès ont également été observés pour l'hygiène selon le juge des référé avec "la distribution de kits d'hygiène, l'accès quotidien des femmes en période menstruelle aux douches ainsi que le nettoyage et réfection des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire". Dans un communiqué, la député de la France Insoumise Andrée Taurinya "salue le travail minutieux de l'Observatoire International des Prisons et de l'association des avocats pour la défense des droits des détenus". La députée avait notamment alerté sur les conditions de détention lors de deux visites à La Talaudière.