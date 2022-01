Le Conseil d'État suspend l'interdiction de la vente de fleurs et de feuilles de CBD

L'annonce du gouvernement avait suscité la colère des vendeurs de CBD. Le 30 décembre dernier, le gouvernement avait décidé de proscrire la vente et la consommation de fleurs et de feuilles de CBD, molécule non psychotrope du cannabis. Saisi par les défenseurs de la filiale du CBD française, le Conseil d'État vient de suspendre cette interdiction.

"Un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction"

Dans un communiqué publié ce lundi, le juge des référés du Conseil d'État "suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %"

Le juge relève que ce seuil, en dessous duquel les produits sont dépourvus de propriétés stupéfiantes, "est celui que retient la réglementation pour autoriser la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de cannabis". Le juge des référés estime "qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné."

Parmi les arguments du gouvernement, l'impossibilité pour les forces de l'ordre de faire la différence, visuellement, entre du CBD et du véritable cannabis, lors d'un contrôle.

Des vendeurs de CBD inquiets

Depuis la décision du gouvernement, les vendeurs de CBD étaient particulièrement inquiets. L'interdiction avait été vécue comme "un coup de massue" pour Julien, un commerçant tout juste installé à Metz, interrogé sur France Bleu Lorraine Nord. "On se lance, on crée de l'emploi, on paye des taxes et là, on est à l'arrêt total", déplorait Eddy Zaquiemme qui tient une boutique de CBD dans le 6e arrondissement à Marseille, auprès de France Bleu Provence.

Le Conseil d'État se prononcera plus tard sur la légalité de cette mesure gouvernementale.

