Le Conseil d'État suspend la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre

Le Conseil d'État suspend la dissolution des Soulèvements de la Terre, indique l'institution dans un communiqué ce vendredi après-midi. Le collectif écologiste avait déposé un recours après sa dissolution le 21 juin dernier, par le gouvernement qui lui reprochait d'"appeler" à des violences et d'y "participer".

"Sous couvert de défendre la préservation de l'environnement" , le collectif des Soulèvements de la Terre "incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence", justifiait le gouvernement dans le décret de dissolution, en listant une série d'actions du collectif ayant entraîné des "destructions matérielles" et "des agressions physiques contre les forces de l'ordre".

La dissolution du mouvement avait été justifiée à la suite de la manifestation contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin . Le ministre de l'Intérieur avait défendu le décret de dissolution en faisant valoir qu'"aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes". Douze gendarmes et un manifestant ont été blessés lors de ce rassemblement.