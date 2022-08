Le Conseil d'Etat valide l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, originaire du Valenciennois

Menacé d'expulsion depuis plusieurs semaines, l'imam Hassan Iquioussen devient désormais officiellement expulsable. Alors que le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'arrêté d'expulsion, l'imam Hassan Iquioussen pourra finalement être expulsé à la suite de la décision du Conseil d'Etat, ce mardi après-midi.

"Une grande victoire pour la République" selon Gérald Darmanin

Selon le juge des référés du Conseil d’Etat, "ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées [...] constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion".

Le juge des référés estime, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, que l'expulsion de l'imam "ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale" de cet homme, car ses enfants "sont majeurs et ne dépendent plus de leur père" et car sa femme peut le rejoindre au Maroc. C'est pourquoi le juge a décidé de valider l'expulsion de l'imam vers le Maroc, en annulant l'ordonnance du tribunal administratif de Paris qui la suspendait.

L'expulsion de l'imam de 57 ans, né en France mais de nationalité marocaine, avait d'abord été annoncée par le ministre de l'Intérieur à la fin du mois de juillet. Gérald Darmanin lui reproche des appels à la haine et à la violence, notamment envers la communauté juive, et de ne pas reconnaître l'égalité entre les femmes et les hommes. Hassan Iquioussen est fiché S depuis 18 mois. Le ministre se réjouit ce lundi d'une "grande victoire pour la République".

"Le combat judiciaire continue" selon son avocate

L'avocate du prédicateur s'est exprimée dans la foulée sur Twitter. Elle dénonce sur Twitter une décision prise "dans un contexte alarmant de pression de l'exécutif sur le judiciaire". "Le combat judiciaire continue, le Tribunal administratif de Paris sera amené à se pencher sur le fond du dossier prochainement, et Hassan Iquioussen étudie la possibilité de saisir de nouveau la Cour européenne des droits de l'Homme", écrit l'avocate. L'imam de 57 ans, né en France mais de nationalité marocaine, avait déjà saisi la CEDH, qui a rejeté sa demande et a validé son expulsion le jeudi 4 août.