Le Conseil d'Etat valide la fermeture d'une résidence sarthoise pour personnes en situation de handicap

Le Conseil d'Etat a tranché dans une ordonnance rendue ce lundi 20 février : la résidence du 44 rue de Sieyès, au Mans, qui accueille 14 personnes en situation de handicap moteur dans des appartements autonomes, est bien un ERP (établissement recevant le public). Il doit donc répondre aux normes de sécurité incendie exigées dans ces établissements. C'est tout le débat, depuis bientôt 1 an.

Extracteurs de fumée, portes coupe-feu...

Après une visite de sécurité avec le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) en avril 2022, la mairie du Mans demande au bailleur social Podeliha de réaliser des travaux de réparation des extracteurs de fumée, de réorganiser l'espace afin de permettre aux résidents d'être évacués sur civière en cas de besoin, de réparer les portes coupe-feu... Des travaux que le bailleur - selon la mairie - n'a pas réalisés au motif qu'il ne considérait pas la résidence comme un ERP, chaque résident ayant un bail propre.

"C'est leur responsabilité"

Le 8 décembre 2022, le maire du Mans Stéphane Le Foll décide alors d'exiger par arrêté municipal la fermeture de l'immeuble. Le bailleur social saisit alors le Tribunal administratif de Nantes qui décide le 13 janvier 2023 de suspendre l'arrêté de la mairie. Finalement le Conseil d'Etat met fin ce lundi 20 février aux discussions, en annulant la décision du Tribunal administratif de Nantes et en donnant raison à la mairie du Mans.

"Podeliha se retrouve maintenant face à deux possibilités, indique l'adjointe en charge du dossier à la municipalité, Lydia Hamonou-Boiroux. Soit il réalise les travaux nécessaires, soit il fait en sorte de ne plus accueillir que six résidents, pour ne plus être considéré comme un ERP". Ce qui signifie se séparer de huit résidents, plus de la moitié de ceux actuellement logés. "C'est leur responsabilité", affirme l'élue. De leur côté ni le bailleur social Podeliha, ni l'ADIMC 72 (association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe, qui accompagne au quotidien les personnes logées rue de Sieyès) n'ont souhaité répondre aux questions de France Bleu Maine sur le sujet.