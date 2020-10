Le Conseil Départemental de la Lozère dépose plainte contre Eric Zemmour

Soiree debat organisée par "Les Veilleurs" et le magazine Valeurs Actuelles" sur le theme de l Europe (avril 2019)

Le parquet de Paris a ouvert jeudi dernier une enquête pour "provocation à la haine raciale" et "injures publiques à caractère raciste" au lendemain de propos du polémiste Eric Zemmour qui a qualifié les migrants mineurs de "voleurs", "assassins" et "violeurs" sur la chaîne Cnews. Dans un communiqué publié ce lundi, le Conseil départemental de la Lozère évoque les "paroles abjectes d'Eric Zemmour sur la chaîne de télévision Cnews, mercredi 30 septembre au sujet des mineurs non-accompagnés". Le Conseil départemental de la Lozère a décidé, comme de nombreux Départements, de déposer une plainte pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine mais aussi pour injures publiques et pour diffamation à caractère raciste.

« Eric Zemmour utilise l'idéologie de la haine pour fait naître des peurs fantasmées," déclare Sophie Pantel, la présidente du département de la Lozère dans un communiqué. Elle ajoute : "Ses paroles sont injurieuses, infondées et constituent un appel à la haine intolérable. Elles vont à l'encontre du devoir de protection que nous avons envers des jeunes fragilisés par des parcours de vie dramatiques, et des politiques publiques engagées avec le tissu associatif local, l’Éducation nationale et les acteurs socio-professionnels. Dans l'immense majorité des cas, les mineurs dont les Départements ont la charge manifestent une forte volonté d'insertion. "