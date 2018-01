Éteignières, France

À Arcavi, on enfouit les déchets ardennais et on déterre les affaires. Des soupçons de détournement visent le directeur de la société d'économie mixte détenue à 63 % par le conseil départemental des Ardennes, qui gère le centre de stockage des déchets d'Eteignières et les centres de tri de Charleville-Mézières et de Chalandry-Elaire.

Président d'Arcavi depuis 2015 et du Conseil départemental des Ardennes depuis l'automne 2017, c'est Noël Bourgeois lui-même qui a alerté le procureur de la République. Fin décembre, alors que les comptes 2017 venaient d'être certifiés par le commissaire aux comptes, 5 cadres dont les trois directeurs adjoints avisent le président de dysfonctionnements mettant en cause le directeur. Comme il l'avait annoncé avant que ces soupçons ne soient révélés, Noël Bourgeois démissionne de la présidence d'Arcavi le 31 décembre 2017.

Des camions non enregistrés déposeraient des déchets sans facturation

Dès lors qu'une autorité compétente a connaissance d'un crime ou d'un délit dans le cadre de ses fonctions, la loi l'oblige à en informer le Procureur de la République qui avise d'éventuelles poursuites. Ce que fait Noël Bourgeois en janvier 2018, en tant que président du conseil départemental.

Il serait notamment question de camions qui viendraient déposer des déchets industriels, sans enregistrement et sans facturation. Une manœuvre, qui n'apparaissant pas dans les comptes, aurait pu échapper à la vigilance du conseil d'administration composé de conseillers départementaux, de maires via le syndicat de traitement des déchets Valodea, de représentants de la Caisse des dépôts et Consignations, de la ville de Charleville-Mézières, de la Chambre de commerce et d'industrie et du Crédit Agricole du Nord-Est.

À aucun moment on a eu des trous dans les comptes où l'on aurait fermé les yeux » - un administrateur

Rien n'est avéré pour l'instant. La justice est simplement alertée, et, selon les éléments qui lui seront transmis, ouvrira, s'il y a lieu, une information judiciaire. Le Conseil départemental n'exclut pas de prendre des mesures conservatoires comme une suspension à l'égard du directeur d'Arcavi, en attendant que le parquet se prononce sur les suites à donner à ce signalement.