Le conseil départemental du Loiret saisit la justice pour faire expulser un cirque à Saran

Le conseil départemental du Loiret saisit la justice en référé, pour demander l'expulsion d'un cirque qui s'est installé sans autorisation, selon lui, ce mardi 8 février, sur la zone des Portes du Loiret, près de la clinique Oréliance à Saran. "Ce site est la propriété du département", indique un communiqué, qui précise que certains terrains font l'objet d'une promesse de vente.

Selon lui, une quinzaine de camions et de caravanes ont pris place sur ce terrain et des branchements d'eau et d'électricité ont été réalisés sur le domaine public, sans autorisation là encore. Des animaux sont présents, et cela représente un risque, selon la collectivité locale, si l'un d'eux venait à s'échapper, car la RD 2701, la voie d'accès à l'autoroute A10 depuis la RD 2020, est à proximité.

Le cirque en question est le "cirque de Rome", présenté comme un cirque familial, et censé être présent à Saran jusqu'au 20 février. Sur sa page facebook, il indique d'ailleurs sa présence à Saran et les dates de représentation, la première étant prévue ce vendredi 11 février. Selon le département une requête doit être déposée au tribunal judiciaire d'Orléans ce vendredi pour demander l'évacuation des occupants.