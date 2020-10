Saint-Denis : des manifestants envahissent le conseil municipal, la mairie porte plainte

Le conseil municipal a été interrompu pendant plus de quinze minutes, ce jeudi soir, à Saint-Denis. Plusieurs dizaines de manifestants se sont introduits dans la salle et s'en sont pris verbalement et physiquement à certains élus.

Ambiance très houleuse, ce jeudi soir, lors du conseil municipal de Saint-Denis. Les débats ont été interrompus pendant de longues minutes après l'irruption de plusieurs dizaines de manifestants dans la salle, qui ont forcé l'entrée de la mairie pour entrer. Ils s'étaient déjà donnés rendez-vous devant l'hôtel de ville, avant le conseil municipal, vers 19h, pour protester contre la réforme du temps de travail des agents municipaux, en grève depuis six jours.

Lorsque les manifestants sont entrés dans la salle, ils s'en sont pris verbalement et physiquement aux élus. Le reporter du Journal de Saint-Denis, Aziz Oguz, a assisté à la scène, dans une grande confusion, entre cris, bousculades et menaces.

La police appelée en renfort

L'adjoint au commerce, Bertrand Revol, a été blessé en recevant un coup sur la tête, selon le reporter du Journal de Saint-Denis, alors que le maire socialiste Mathieu Hanotin a lui été exfiltré jusqu'à ce que la police, appelée en renfort, intervienne. Elle était toujours à la recherche des manifestants qui ont proféré des menaces.

Le conseil municipal a finalement pu se poursuivre quand les manifestants ont été évacués. Mathieu Hanotin affirme sur les réseaux sociaux que "la municipalité portera plainte" vendredi.

Une adjointe menacée la veille

La veille, en fin d'après-midi, une adjointe de Saint-Denis avait été agressée verbalement et menacée physiquement lors d'une visite d'un espace jeunesse de la ville. Selon les informations de France Bleu Paris, il s'agirait de Nathalie Voralek, adjointe à la sécurité. "Les responsables de l'espace jeunesse et des membres de la direction jeunesse de Saint-Denis, présents au moment des faits, ont été convoqués par leur hiérarchie", explique la mairie.

Mouvement de protestation des agents municipaux

Ces agressions verbales et physiques interviennent dans un contexte tendu entre la municipalité et ses agents. Le maire socialiste de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, élu en juin, mettant fin à l'hégémonie communiste, avait promis pendant sa campagne d'augmenter le temps de travail et de réviser la prime annuelle des agents municipaux.

Le projet a rencontré une vive opposition et se traduit aujourd'hui par une grève qui dure depuis six jours. Les cantines scolaires sont à l'arrêt et les centres de loisirs, très perturbés.