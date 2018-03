Le Poinçonnet, France

Exceptionnellement, ce lundi, le conseil municipal du Poinçonnet a débuté par un hommage : hommage aux victimes de l'attentat perpétré dans l'Aude par Radouane Lakdim. Le maire, Jean Petitprêtre, a pris la parole pour faire part de son émotion et proposer aux élus de donner le nom d'Arnaud Beltrame à une rue de la commune. « Quand j’ai appris ce qui s’était passé et la façon dont le lieutenant-colonel Beltrame avait proposé la place de l’otage, je me suis dit qu’on avait affaire à quelqu’un de particulièrement courageux, explique-t-il. Ca nous donne une autre idée de ce que peut être notre humanité confrontée au terrorisme et au fanatisme religieux ».

Une rue située dans un lotissement en construction

La proposition a évidemment été approuvée par les élus, mais elle devra être soumise à la famille du défunt. La rue en question n'existe pas encore, elle sera située dans un lotissement dont la construction vient juste de débuter : composé d'une soixantaine de pavillons, il se trouve au bout de l'allée Paul Rue. L'accord du bailleur social qui réalise l'ensemble sera aussi nécessaire.

La future rue Beltrame n'existe pas encore. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Elle sera située dans un lotissement en cours de construction, au bout de l'allée Paul Rue (à l'endroit de la croix encerclée). © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le drame de Trèbes a particulièrement ému Jean Petitprêtre qui voit quelques ressemblances entre cette commune et la sienne : « On a de plus en plus affaire à des terroristes isolés qui n’ont pas besoin d’une logistique importante, qui n’ont pas non plus besoin d’être dans une grande ville. Ca nous amène à renforcer encore nos mesures de sécurité. On peut facilement comparer : Châteauroux c’est Carcassonne, Trèbes Le Poinçonnet. On voit qu’on est dans une atomisation du terrorisme ».