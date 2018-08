Marseille, France

L'ex-député PS des quartiers nord de Marseille Henri Jibrayel est renvoyé devant le tribunal correctionnel, selon Le Monde citant l'ordonnance de renvoi. Aujourd'hui conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, il est poursuivi pour abus de confiance et prise illégale d'intérêt.

Selon le quotidien, il lui est reproché d'avoir financé, via des associations, en 2011 et 2012 des mini-croisières à bord de paquebots de l'ex-SNCM pour des personnes âgées habitant dans sa circonscription. Les deux juges d'instruction ont mis au jour "un système visant à détourner des subventions, via des associations de quartier n’ayant aucune autonomie, dans le but de financer des opérations à visée électorale".

Des factures de plus de 30.000 euros

Les factures de 31.650 et de 38.520 euros avaient été réglées par trois associations dont les juges estiment que l’ancien député était le gérant de fait, poursuit le journal Le Monde. Or, deux d’entre elles étaient dirigées par son assistante parlementaire, décédée depuis.