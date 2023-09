Le conseiller municipal de Strasbourg Serge Oehler condamné en appel à une peine allégée

Après sa condamnation en 2021 à 24 mois de prison dont six mois ferme par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour violences conjugales, Serge Oehler avait fait appel. Le conseiller municipal de Strasbourg et conseiller d'Alsace a donc été jugé par la cour d'appel de Colmar en mai dernier. Cour d'appel qui a rendu son arrêt ce jeudi. Il a été condamné à une peine plus légère : 20 mois de prison avec sursis, assorti de trois ans d'inéligibilité.

ⓘ Publicité

Serge Oehler a une nouvelle fois nié les violences lors de l'audience

L'élu était accusé de violences sur sa femme, sur une période de plusieurs années. Lors de l'audience, face aux attestations médicales de son épouse et au témoignage de la fille de cette dernière, attestant de violences, Serge Oehler a de nouveau nié, parlant de jeux sexuels et affirmant avoir été victime. Celle qui est désormais son ex-femme avait d'ailleurs été condamnée également pour violences lors du premier procès à trois mois de prison avec sursis.