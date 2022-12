Le constructeur de maisons SFMI en liquidation judiciaire, des centaines de clients sur le carreau

La liquidation de la société SFMI du groupe Avenir a été actée le 29 novembre par le tribunal de commerce. "Beaucoup de personnes sont assez démunies et se demandent qui va être leur interlocuteur pour la suite" pose Mickaël Tran, le cofondateur du Collectif national des victimes du groupe Avenir SFMI , créé en 2020. Il explique que 320 personnes en font actuellement partie, toutes en litige avec le constructeur de maisons individuelles ou se disant victimes de défauts de construction.

Des litiges en cours dans toute la France

Bruno est en conflit judiciaire avec le constructeur. Il n'a jamais pu occuper sa maison à Allan, près de Montélimar. 140 000 euros investis, et un prêt qu'il rembourse encore aujourd'hui. "On a découvert de nombreuses malfaçons et une mauvaise implantation" raconte-t-il, évoquant des "murs pas droits" et un bâtiment implanté en dehors des limites de propriété. "J'ai été obligé d'intenter une procédure contre la SFMI pour faire avancer les choses. C'est une procédure qui dure maintenant depuis 4 ans." Bruno explique que le constructeur a abandonné le chantier du jour au lendemain après la découverte des défauts de construction.

L'avocate drômoise Adeline Botan est aussi concernée. Elle a signé pour sa maison clé en main à Tournon en 2016. Le chantier a démarré l'année suivante, en s'en sont suivis les déboires de construction. "J'ai résilié en octobre 2018. Il a fallu rendre la maison habitable, faire tout ce que le constructeur n'avait pas fait." Elle poursuit : "mon préjudice s'élève aujourd'hui à hauteur de 50 000 euros. Mais je sais très bien que je ne les aurai pas, parce que la SFMI est en liquidation judiciaire, on ne peut pas la citer en justice. On verra au niveau des assureurs, mais voilà." Adeline Botan défend par ailleurs le dossier d'un Haut-Savoyard lui aussi en conflit avec le constructeur.

La SFMI, société du groupe Avenir, regroupe près de 40 enseignes commerciales dans toute la France : Bâtisseur Ardéchois, Créavilla, Tradition Logis... Pour Mickaël Tran, les pratiques subies par les victimes sont à peu près les mêmes partout. Il évoque les "malfaçons importantes, les retards, des perceptions anticipées de fonds." Des litiges d'ordre civil pour des défauts de construction, à des litiges d'ordre pénal, une vingtaine de plaintes au total selon Mickaël Tran. Il renvoie d'éventuelles autres victimes vers le collectif et surtout vers l'association AAMOI , "qui connaît bien le dossier", pour pouvoir être guidées dans leurs démarches désormais.

France Bleu Drôme Ardèche a tenté de joindre la direction de la SFMI mais n'a pas obtenu de réponse ce mardi.