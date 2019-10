Nantes : le consulat de Turquie une nouvelle fois attaqué, trois suspects en garde à vue

Cette nuit vers 2h30, le consulat de Turquie à Nantes a été pris pour cible. Deux hommes et une femme sont en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir essayé de mettre le feu au bâtiment. Lundi 14 octobre dans la soirée, les pompiers étaient intervenus après un début d'incendie au même endroit.

Nantes, France

Le consulat de Turquie à Nantes a une nouvelle fois été attaqué cette nuit. Vers 2h20 du matin l'alarme du consulat se déclenche et la police est alerté par un employé qui se trouve sur les lieux. Quand les forces de l'ordre arrivent, ils découvrent de la peinture verte sur la façade du bâtiment, quai François Mitterrand, mais aussi de l'essence le long des grilles comme si on avait essayé de mettre le feu. En patrouillant dans le secteur les policiers interpellent deux hommes et une femme maculés de peinture verte. Les individus correspondent au signalement de l'employé du consulat. Les trois suspects sont immédiatement placés en garde à vue. La femme affirme qu'elle a 23 ans. Les deux hommes ont refusé de donner leur identité.

Le vice-consul de Turquie à Nantes a déposé plainte suite à ces dégradations. C'est la deuxième fois en 48 heures que le consulat de Turquie est attaqué. Lundi dernier les pompiers étaient intervenus après un début d'incendie au même endroit.