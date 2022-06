Le convoyeur de fonds d'Amiens condamné à 10 ans de prison

Le tribunal de Bobigny a condamné ce jeudi à dix ans de prison l'amiénois Adrien Derbez, 30 ans, ex convoyeur de fonds de la société Loomis pour le vol de 3,1 millions d'euros en 2019 en Seine-Saint-Denis. Après quatre jours de procès et trois heures de délibéré, les juges l'ont déclaré coupable de vol aggravé et assorti sa peine d'une période de sûreté des deux tiers. Le Procureur de la République avait requis 14 ans de prison.

Faisant écho à l'affaire Toni Musulin, son détournement de fourgon blindé avait fait grand bruit. Le 11 février 2019, le convoyeur de fonds, au volant d'un fourgon blindé, avait faussé compagnie à ses deux collègues, alors que ceux-ci se trouvaient à l'intérieur d'une agence Western Union à Aubervilliers pour y déposer des fonds. Le véhicule avait rapidement été découvert mais aucune trace du conducteur, ni des 3,1 millions d'euros contenus dans des sacs.

1.9 millions d'euros envolés

La cavale s'est avérée cependant de courte durée. Aiguillés par un renseignement anonyme, les policiers l'avaient interpellé dès le lendemain dans une planque, à Amiens, sa ville d'origine, avec près d'un million d'euros en liquide. Mais la question du butin restant est entière puisque près de deux tiers n'ont toujours pas été retrouvés. Dans cette affaire, quatre autres personnes ont aussi été condamnées pour recel ou complicité. Elles écopent de peines allant jusqu'à six ans de prison.