Le coq Lenni découvert étouffé dans le jardin de ses propriétaires à Valréas

Un coq âgé d'un an et demi est mort étouffé dans la nuit de mercredi à jeudi à Valréas. Ses propriétaires l'ont découvert au petit matin dans le jardin de leur propriété située dans le quartier du Pied Vaurias. Ils sont très choqués et ont déposé une main courante à la gendarmerie.

Il s'appelait Lenni et faisait depuis un an et demi le bonheur de ses propriétaires, un couple de Valréas résidant dans le quartier du Pied Vaurias. Pour eux, tout a basculé jeudi matin lorsqu'ils ont découvert leur coq étouffé à l'intérieur même de leur propriété. "Nous étions très attachés à lui et c'est affreux d'en arriver là" réagit Michèle sa propriétaire encore sous le choc. "On lui avait arraché son collier anti-bruit, il avait une aile abimée. Il a du beaucoup souffrir..."

Impossible de déposer plainte

Le couple dans le chagrin n'accuse personne. Il se souvient cependant qu'une personne était venue sonner à leur porte il y a plusieurs semaines pour se plaindre des nuisances sonores de l'animal. Lenni était pourtant doté d'un petit collier destiné à atténuer le bruit de ses chants matinaux. Existe-t-il un lien entre ces deux épisodes ? Rien ne permet de le dire à cette heure. Le couple s'est rendu à la gendarmerie et à la police municipale où ils n'ont pu déposer qu'une main courante. Au chagrin s'est ajouté l'incompréhension pour les propriétaires de Lenni dont les chants ne résonneront plus dans la campagne valréassienne.