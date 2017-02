Le Cora de Monéteau attaqué à la voiture-bélier

Une voiture incendiée a été projetée contre le poste de sécurité du Cora de Monéteau, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les voleurs sont repartis avec du matériel de téléphonie mobile.

Il était 3h15, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une voiture incendiée, de type Clio, a été projetée contre le poste de sécurité du Cora de Monéteau. Un individu cagoulé et vêtu d'une veste militaire, a menacé le vigile, un maître-chien, qui n'a pas pu offrir de résistance.

4 individus cagoulés sur les images de vidéosurveillance

Un second véhicule est ensuite arrivé sur le parking de la grande surface. Les voleurs seraient entrés par l'arrière du magasin. Sur les images de vidéosurveillance, on distingue 4 individus cagoulés. Ils auraient pris du matériel de téléphonie mobile. On ne connaît pas le montant du préjudice.