Le corbeau de Montreuil-Bonnin condamné à 30.000 euros d'amende et privé de ses droits civiques

Montreuil-Bonnin, France

Le corbeau de Montreuil-Bonnin condamné à verser 30.000 euros d'amende et privé de tous ses droits civiques. Il s'agit d'un agriculteur de la commune âgé de 47 ans. Les parties civiles, six au total, ont obtenu des indemnités pour préjudice moral allant de 1.500 à 3.000 euros chacun. Trois mille euros pour l'ancien maire Alain Gatefait et la maire actuel Dany Joseph Dubernard.

Il s'en prenait entre autres aux élus locaux

Pendant quatre ans, entre 2012 et 2016, cet agriculteur a envoyé des lettres anonymes particulièrement injurieuses à l'encontre de certains élus. Des lettres injurieuses signées "le Corbus" (corbeau en latin), dans lesquelles il prend l'identité de l'ancien maire mais aussi de la nouvelle maire aux manettes depuis 2014. Dans ces écrits, il s'en prend aux équipes municipales. Il y a des insultes, des invectives politiques, mais aussi des attaques personnelles.

Des injures et de la diffamation

Dans un courrier de 2013 par exemple, il distribue un tract. Dans les premières lignes tout va bien : le faux maire écrit à la 1ère personne. Il salue ses électeurs, mais très vite, ça se gâte. Il est question de transaction immobilière douteuse, de passe-droit dans le restaurant du village, mais aussi d'addiction sexuelle supposée du maire, bref, la missive tourne à la calomnie.

Arrêté grâce à une empreinte digitale

Après 4 ans à semer la zizanie dans ce village de 700 habitants, c'est grâce à une empreinte digitale retrouvée sur un courrier de janvier 2016 que les enquêteurs réussissent à démasquer "le corbeau de Montreuil-Bonnin". Son arrestation, deux mois plus tard, en mars, avait soulagé tout le village.