Le corps calciné découvert à Behren-lès-Forbach est bien celui de l'homme disparu au début du mois

Le corps calciné, découvert jeudi dernier, le 17 mars, dans un cabanon des jardins familiaux de Behren-lès-Forbach, est bien celui de Sébastien Abdel-Hadi, un père de famille de 33 ans disparu depuis le 1er mars dernier dans cette commune de Moselle-Est. Son identité a été confirmée par l'autopsie, menée ce lundi.

Pas de traces de violences

Ce sont les tatouages de la victime, qui ont permis de poser formellement un nom. Le corps était brûlé aux 2ème et 3ème degrés, essentiellement au niveau des jambes. En revanche, les médecins légistes n'ont relevé aucune trace de violence : ni coup, ni plaie par arme à feu ou contondante.

Il reste donc deux hypothèses : soit un accident, un départ de feu que Sébastien Abdel-Hadi n'aurait pu maîtriser. Soit un suicide par immolation. L'homme, qui avait deux enfants, vivait séparé et souffrait d'une grave dépression : il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il connaissait ce cabanon abandonné pour y être allé dans son enfance.

Encore des investigations à mener

Reste une inconnue : la mort remonterait dix jours avant la découverte du corps, aux alentours du 7 mars. Un témoin avait alors vu de la fumée dans ce secteur, sans y prêter attention, les feux de broussailles étant fréquents au sein de jardins ouvriers. Or la disparition de Sébastien Abdel-Hadi a été signalée une semaine plus tôt, le 1er mars. Selon le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, il est possible que le jeune homme ait erré plusieurs jours avant de se rendre dans ce cabanon.

L'enquête, menée par les gendarmes de Behren-lès-Forbach, avec l'appui de la brigade de recherches, continue : elle est ouverte pour recherche des causes de la mort.