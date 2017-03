Le corps d'Aurian retrouvé dans le Canal de Briare, à Montcresson

Le corps de l'adolescent de 16 ans a été découvert samedi matin. On ne connait pas encore les causes exactes de sa mort, mais il pourrait s'agir d'un meurtre.

Aurian, 16 ans et originaire de Château-Renard, n'avait plus donné signe de vie depuis le 31 janvier dernier. Les enquêteurs avait d'abord pensé à une fugue, car l'adolescent dormait régulièrement chez des amis et non au domicile familial. Et il devait bientôt être présenté à un juge pour enfant pour des faits de petite délinquance. Le 10 février, les gendarmes ont finalement ouvert une enquête pour disparition inquiétante.

Une information judiciaire ouverte pour meurtre

Deux semaines plus tard, le 23 février, près de cent personnes avaient participé à une battue à Château-Renard pour tenter de retrouver Aurian. Sans succès. C'est finalement un agent de VNF, Voies Navigables de France, qui a retrouvé ce samedi le corps sans vie, dans le canal de Briare à Montcresson.

Des traces suspectes de coups ont été découvertes sur le corps du jeune homme. C'est donc la piste criminelle qui est désormais privilégiée par la justice. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre. Le parquet de Montargis s'est dessaisi au profit du parquet d'Orléans. Une autopsie doit avoir lieu dans les prochains jours à Tours pour tenter de déterminer les causes de la mort d'Aurian.