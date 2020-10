Le corps d'un chasseur apnéiste retrouvé à Sainte-Maxime

Un chasseur apnéiste a été retrouvé mort à Sainte-Maxime ce vendredi 23 octobre au soir. Les plongeurs des brigades nautiques du Lavandou et d’Antibes de la gendarmerie nationale et la gendarmerie maritime ont récupéré le corps entre six et huit mètres de fond.