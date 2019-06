Le corps d'un cordonnier retrouvé pendu avec des traces de coups de couteau à Lens

Le corps d'un cordonnier a été retrouvé jeudi 13 juin dans son commerce à Lens. La dépouille, découverte pendue, portait des traces de coups de couteau au thorax et à la jambe. Aucun signes de lutte ou d'effraction dans la boutique, le parquet ne privilégie aucune piste.

Une enquête est ouverte après la découverte d'un corps dans la nuit de mercredi à jeudi 13 juin à Lens. Il s'agit du gérant d'une cordonnerie du centre-ville, retrouvé pendu dans le sous-sol de son commerce. Il portait des traces de coups de couteau au thorax et à la jambe.

La caisse de la boutique intacte

C'est la famille de cet homme de 55 ans, qui, inquiète de ne pas le voir rentrer chez lui, prévient la police mercredi 12 juin dans la soirée. Peu après minuit, les secours forcent l'entrée de la cordonnerie et découvrent le quinquagénaire. Mais il n'y a aucune trace de lutte ou d'effraction dans la boutique, et la caisse est intacte

Le parquet de Béthune a donc ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort". Il ne privilégie pour l'instant aucune piste. L'autopsie sera pratiquée vendredi à la mi journée, et devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances du décès.