Le corps d'un des deux kayakistes disparu dans le Chéran en Haute-Savoie a été retrouvé

Annecy, France

L'appel est arrivé à la gendarmerie d'Annecy en milieu de matinée. Un promeneur venait d'apercevoir un corps dans l'eau du Chéran à hauteur d'Héry-sur-Alby, c'est à dire à proximité de l'endroit où lundi soir avait été récupérée l'embarcation des deux disparus.

Le corps du kayakiste a été repêché. Il est en cours d'identification.

Les recherches pour retrouver le second kayakiste sont interrompues à cause du mauvais temps

Une fois sorti le corps de la rivière, les gendarmes plongeurs d'Aix les Bains et Valence qui depuis deux jours sondent le Chéran, n'ont pas eu le temps d'explorer à nouveau ce secteur.

En milieu d'après-midi, le vent fort et la pluie ont interrompu les recherches pour tenter de retrouver le second kayakiste. Elles reprendront dès que la météo, mais surtout les conditions de sécurité et d'exploration le permettront car la montée des eaux rend compliquée et inefficace les opérations de sondage.