Le corps d'un dijonnais retrouvé démembré à Marrakech

Un Dijonnais de 61 ans a été retrouvé mort début juin à Marrakech au Maroc, où il passait des vacances. Son corps a été démembré. Trois personnes ont été interpellées et sont en détention. Les autorités marocaines continuent d'enquêter.

Ce Dijonnais de 61 ans avait l'habitude de partir en vacances au Maroc. C'est son fils, inquiet de ne pas le voir revenir de son séjour qui a donné l'alerte. Quelques jours plus tard, les enquêteurs marocains ont fait le lien avec les morceaux d'un corps retrouvés le 10 juin.

Des analyses ont permis d'identifier formellement le corps. Les membres avaient été retrouvés par les policiers marocains dans trois poubelles différentes autour du quartier de Gueliz à Marrakech.

Une prostituée et deux hommes ont été interpellés et placés en détention provisoire. Les services de police et de justice marocains continuent d'enquêter mais il n'y aura pas de suites judiciaires en France. D'après plusieurs médias marocains, francophones et arabophones, la femme interpellée aurait avoué le crime, mais le mobile reste à déterminer.