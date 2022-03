Le corps d'un homme calciné retrouvé dans des jardins ouvriers à Behren-lès-Forbach

Un corps totalement noirci par les flammes dans des jardins ouvriers à Behren-lès-Forbach, en Moselle. La découverte macabre a été faite par un homme ce jeudi 17 mars après-midi, vers 13h15 alors qu'il réalisait des relevés topographiques. "Il a aperçu un cadavre calciné dans une cabane en ruine", décrit le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Grady.

Impossible de l'identifier

Le corps est trop calciné pour confirmer l'identité de la victime. Seule certitude, il s'agit d'un homme. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Behren et à la brigade de recherches. L'autopsie du corps, prévue en début de semaine prochaine à Strasbourg, permettra d'en savoir plus sur son identité, mais aussi sur les causes exactes de sa mort.

Une enquête de voisinage et des premiers prélèvements ont déjà été réalisés. "Toutes les pistes restent ouvertes", a ajouté le procureur de la République.