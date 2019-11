Le corps d'un homme sans vie découvert dans le port de Courseulles-sur-mer

Courseulles-sur-Mer, France

Le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé sans vie ce vendredi matin, vers 10 heures, dans le port de Courseulles-sur-Mer. C'est un plaisancier qui l'a découvert alors qu'il s'apprêtait à sortir du port.

Les gendarmes et sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place ainsi que des plongeurs et la brigade d'identification criminelle de Caen. Le corps a été repêché afin d'être examiné et de déterminer les causes du décès. Une enquête judiciaire est en cours.