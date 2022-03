Le corps d'un quinquagénaire retrouvé dans le canal de Lalinde en Dordogne

Le corps d'un homme a été retrouvé en début d'après-midi dans le canal de Lalinde, au niveau du stade de Sauveboeuf, rapporte le parquet de Bergerac, confirmant une information de nos confrères de Sud Ouest. Selon les pompiers, c'est un homme de 53 ans de nationalité britannique.

Ses chiens retrouvés à proximité

Ses chiens ont été retrouvés à proximité. C'est un promeneur qui a donné l'alerte aux alentours de 14h30. Les sapeurs-pompiers de Lalinde et l'équipe spécialisée en milieu aquatique sont arrivés rapidement sur place, mais l'homme ne respirait plus et les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

Une enquête est ouverte, confiée à la gendarmerie. Les premiers éléments laissent penser que le quinquagénaire se promenait avec ses chiens sur le bord du canal. Selon le parquet, il aurait pu être victime d'une chute fortuite, sans l'intervention d'un tiers. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes exactes de la mort.