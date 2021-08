Le corps d'un homme de 72 ans repêché dans un étang à Violay

Le corps d'un homme de 72 ans a été repêché ce mardi matin par les pompiers dans un étang de Violay, à la limite entre la Loire et le Rhône. La disparition de cet habitant du coin avait été signalée le matin même par son infirmière.

En se rendant chez son patient, elle avait constaté que le retraité n'est pas chez lui et qu'il était parti en voiture, alors qu'il ne conduisait plus depuis des années. Le parquet de Saint-Étienne a demandé un examen du corps, pour déterminer les causes de la mort.