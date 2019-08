Le corps d'un homme disparu depuis la mi-juillet retrouvé à Juvignac

Juvignac, France

Le cadavre d'un homme a été retrouvé ce jeudi matin sur la commune de Juvignac (Hérault). C'est le chien de la gendarmerie qui l'a découvert, un chien Saint-Hubert engagé dans le cadre des recherches menées pour retrouver un homme d'une soixantaine d'années disparu depuis le 16 juillet.

Le corps retrouvé serait bien celui de cet homme, les vêtements correspondent et le cadavre n'était qu'à quelques centaines de mètres du domicile du disparu. Une autopsie a été ordonnée pour confirmer l'identité et connaître les causes du décès, il pourrait s'agir d'un suicide.