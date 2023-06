Le corps d'un homme retrouvé à Mont-de-Marsan dans la Midouze, une enquête est ouverte

Un homme, dont l'âge et l'identité sont inconnus à ce stade, a été retrouvé dans la rivière la Midouze, ce dimanche 4 juin un peu avant 18h, à Mont-de-Marsan et une enquête a été ouverte, apprend France Bleu Gascogne auprès du parquet de Mont-de-Marsan. C'est un passant qui a repéré le corps en se promenant le long de la Midouze ce dimanche, au niveau du pont du Manot (pont de la départementale D634S), et qui a appelé les secours. Selon nos informations, le corps de cet homme se trouvait dans un état de décomposition légèrement avancée lorsqu'il a été repêché par les pompiers.

Une autopsie a été ordonnée par le parquet. L'enquête devra déterminer à la fois l'identité de la victime et les raisons de sa mort, pour savoir s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'un acte criminel.