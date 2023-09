Le corps d'un homme retrouvé en pleine campagne près de l'étang de Berre

Le corps d'un homme a été retrouvé en pleine campagne ce mardi matin près de Saint-Mitre-les-Remparts, proche de l'étang de Berre. Le cadavre se trouvait dans une zone où la végétation a brûlé. Il n'est pas encore identifié car son corps a été abîmé par les flammes. On ne sait pas non plus quelle est la cause de sa mort, l'autopsie est en cours. Selon le site Actu 17, "la victime présentait des plaies par balles au niveau du thorax".

Une enquête a été ouverte par la DIPJ (Direction interrégionale de la police judiciaire).