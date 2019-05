Corse : le corps d'un homme tué par balles découvert à Pietralba

Corse, France

La procureure de la République de Bastia s'est rendue sur place ce lundi. Caroline Tharot confirme la découverte du cadavre à côté d'un véhicule en contrebas de la route départementale 301.

C'est un automobiliste, un habitant du village qui a fait cette découverte ce lundi matin tôt aux alentours de 6h sur cette route départementale 301, l'ancienne route de Belgodere qui passe par le col de San Colombanu, juste après le hameau de Pèdanu lieut dit « Alivu ». Très vite les secours et gendarmes ont été alertés, et c'est la gendarmerie de Ponte-Leccia qui s'est d'abord rendue sur place, puis la procureure de la République de Bastia. Caroline Tharot toujours sur les lieux en cette fin de matinée et qui nous confirme ces premières informations sans plus de précisions sur le profil de cet homme, jeune semble-t-il, et dont l'identité n'est donc pas encore donnée.

Selon nos informations, cet homme retrouvé mort ne serait pas le propriétaire du véhicule localisé à proximité, un buggy, appartenant à une personne domicilié sur le continent. Une enquête a donc été ouverte pour assassinat et confiée à la section de recherche de la gendarmerie à présent. Pour l'heure rien de plus ne filtre quant aux circonstances et éventuel mobile lié à cet homicide.

Plus d'informations à venir.