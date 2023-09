Le corps d'un jeune homme retrouvé à son domicile quartier Saint Jacques à Clermont-Ferrand

Le corps du jeune homme de 25 ans a été retrouvé ce dimanche par la famille qui n'avait pas de nouvelles de l'individu depuis une semaine.

Il a été retrouvé par la mère et la soeur de l'individu dans son appartement situé dans un immeuble du quartier Saint Jacques. Les circonstances de son décès restent floues. Le corps a été retrouvé sur le canapé du salon, les mains attachées dans le dos et les chevilles liées, mais selon les premiers éléments il ne présenterait aucune trace d'intervention d'un tiers. Aucune trace non plus d'un quelconque cambriolage.

Une autopsie réalisée ce mardi

Une enquête est ouverte menée par la Police judiciaire de Clermont-Ferrand. Une autopsie doit être réalisée ce mardi. Elle permettra d'éclaircir les causes du décès.

Le jeune homme, bien inséré, était inconnu de la police.