Le corps d'un jeune homme retrouvé sur une plage du pays bigouden

Macabre découverte ce mercredi 1er novembre à St Jean Trolimon, dans le pays bigouden.Le corps d'un jeune homme a été découvert sur une plage de Tronoen ; des investigations sont en cours

Le corps a été découvert en milieu d’après midi, vers 15 h 30, par des promeneurs Selon le parquet de Quimper, il s'agit d'un jeune homme d'environ 25 ans . Toute l’après midi et une partie de la soirée, les gendarmes et les techniciens en investigation criminelle ont bouclé tout le secteur . Le décès serait récent, et selon le substitut du procureur " il n'y a pas de piste privilégiée "

Pas de trace sur le corps

En tout cas, sous réserve de l'autopsie pratiquée ce jeudi, il n'y aurait pas de marque sur le corps permettant de préciser les circonstances du décès. L'identification est également en cours. L'autopsie permettra également de déterminer si la victime avait consommé de l'alcool ou des produits stupéfiants. Non loin du lieu ou a été découvert le corps se déroulait une rave party. Les gendarmes ont procédé à plusieurs contrôles.