Le corps d'un jeune lynché à Noisy-le-Sec aurait été découvert à Tours

Tours, France

Un corps a été découvert jeudi 14 novembre à Tours. Il pourrait s'agir du jeune homme de 17 ans, Oliver Tony, lynché à Noisy-le-Sec dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Le procureur de la République de Bobigny confirme que le corps s'apparente à celui d'Oliver Tony selon nos confrères du Parisien.

La victime a été retrouvée dans un fossé, à 250km des faits

Le jeune homme avait été lynché sur les bords du canal de l'Ourcq. L'agression d'une rare violence avait été filmée par ses agresseurs et diffusée sur le réseau social Snpachat. Longtemps, les policiers ont cherché dans le canal de l'Ourcq et dans les environs. Mais finalement, le corps aurait été transporté dans le coffre d'une voiture, à 250km de l'agression, et abandonné dans un fossé.

Quatre personnes arrêtées

La police judiciaire a arrêté quatre personnes dans le cadre de l'enquête. L'auteur présumé de la vidéo est incarcéré et mis en examen pour tentative d'homicide écrit le Parisien. Deux autres jeunes sont encore entendus par la police. Ils auraient participé à l'agression. Un quatrième individu est sous contrôle judiciaire.