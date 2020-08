Le corps d'un migrant retrouvé sur la plage de Sangatte

Ce mercredi 19 août, tôt le matin, un corps a été découvert sur la plage de Sangatte, près de Calais, comme l'indique La Voix du Nord. La préfecture du Pas-de-Calais confirme qu'il s'agit d'un migrant, sans plus de précisions. On ne connaît pas encore les circonstances de sa mort.

Depuis le début de l'été, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter de traverser la Manche sur des embarcations de fortune. Les secours leur viennent en aide quotidiennement. Le week-end dernier, un nourrisson, trois enfants et douze adultes ont été sauvés en pleine nuit au large de Dunkerque.