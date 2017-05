Le corps d'un militant de l'IRA recherché près de Rouen 30 ans après sa disparition

Des recherches sont en cours cette semaine en forêt de Bord près de Rouen pour retrouver le corps d'un militant indépendantiste irlandais enlevé, torturé et tué à Paris en mai 1985. Trente ans après, sa disparition reste un mystère.

Qu'est-il arrivé à Seamus Ruddy ? C'est un mystère vieux de plus de 30 ans en forêt de Bord près de Pont de l'Arche dans l'Eure. Ce militant républicain irlandais de 32 ans a disparu le 8 mai 1985 à Paris. Réfugié en France depuis décembre 1983 en tant que professeur d'anglais, Seamus Ruddy a été enlevé, torturé et tué à Paris. Il aurait ensuite été enterré en forêt de Bord, mais son corps n'a jamais été retrouvé, malgré deux séries de recherches dont la dernière en 2008. Des fouilles ont repris sur place cette semaine révèle la BBC.

Seul activiste assassiné en dehors de l'Irlande

Les recherches ont été menées en forêt lundi et mardi dernier par les enquêteurs outre-Manche d'une commission indépendante pour la localisation des restes des victimes. Une commission mise en place après l'accord historique de paix de 1998 afin de retrouver les corps de 16 personnes secrètement tuées par les paramilitaires, essentiellement l'IRA. Aujourd'hui il n'en manque plus que quatre, dont Seamus Ruddy, le seul activiste assassiné en dehors de l'Irlande. Peut-être ses compagnons de lutte l'accusaient-ils d'espionnage, peut-être cherchaient-ils surtout à lui extorquer des contacts afin de pouvoir se procurer des armes.

Qu'est-il arrivé à Seamus Ruddy ? C'est un mystère vieux de plus de 30 ans en forêt de Bord près de Pont de l'Arche dans l'Eure. © Visactu

4.500 hectares de forêt

Pourquoi a t-il été tué, et où a t-il été enterré ? Les recherches se précisent et reprennent donc en Normandie aujourd'hui sans doute pour une raison simple. Les anciens combattants de l'IRA sont désormais plus enclins à parler, sachant qu'ils bénéficient d'une immunité sur le sujet. Leurs renseignements ne peuvent donc pas être utilisés devant un tribunal. Les langues se délient forcément plus vite. Selon nos informations, les recherches devraient reprendre de nouveau ce vendredi, quelque part dans les quelques 4.500 hectares de forêt.