Le corps d'un plaisancier disparu depuis une semaine retrouvé à Mesquer

Mesquer, France

Le corps d'un septuagénaire a été découvert ce mercredi matin vers 9h30 par des promeneurs sur la plage de Lanséria à Mesquer (Loire-Atlantique) . Il s'agit d'un pêcheur de Belle Ile qui était recherché depuis une semaine. Il a pris la mer avec un collègue à bord d'un petit bateau à moteur le 25 septembre. Leur embarcation a été retrouvée vide sur la côte de l'île le jour-même. Le corps du premier plaisancier, âgé de 65 ans, a été découvert ce mardi sur une plage de Damgan dans le Morbihan.

Les deux hommes pêchaient mercredi dernier au large de la pointe de Taillefer. Leur bateau avait été retrouvé, échoué sur la côte, mais les recherches maritimes et aériennes n'avaient pas permis de les localiser. On ignore encore les causes de l'accident.

à lire aussi Morbihan : le corps d'un plaisancier disparu découvert sur la plage de Damgan