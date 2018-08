Épinal, France

Le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années emmené aux urgences d'Epinal, tôt ce mardi. Deux hommes en ont acheminé un troisième, inconscient à l'hôpital de la capitale des Vosges, vers cinq heures du matin. Les examens ont permis de découvrir qu'il était déjà mort à son arrivée, probablement décédé depuis plusieurs heures, selon une source proche de l'enquête. C'est la température du corps du défunt qui a permis de le comprendre. La personne décédée est un quinquagénaire originaire de Saint Dié. Une autopsie doit permettre vendredi de déterminer les causes du décès. Le corps ne porte aucune trace de coups ni de strangulation.

Que s'est-il passé dans la nuit ?

Que s'est il passé dans les heures qui ont précédé la mort de cette personne ? Etait-elle avec les deux hommes qui l'ont transportée à l'hôpital et qui sont parties une dizaine de minutes plus tard ? Les policiers de Saint-Dié et Epinal cherchent à les retrouver pour entendre leurs témoignages. Il faut aussi savoir si ce décès aurait pu être évité, si les deux individus recherchés ont bien agi en emmenant la victime aux urgences ou s'ils ont tardé. Etaient-ils au courant ou non de l'état dans lequel se trouvait la victime. Les auditions des deux personnes recherchées seront déterminantes pour découvrir le scénario de cette nuit macabre de lundi à mardi.