Vénosc, France

Le corps d'un randonneur tombé hier, jeudi 16 août dans le secteur de la Muzelle, a été retrouvé ce vendredi matin 17 août. Le randonneur était avec des amis . Ils ont franchi ensemble le col du Vallon (2531 mètres) entre le lac Lauvitel et le refuge de la Muzelle.

Le randonneur a quitté ses amis pour faire un petit sommet avant d'aller au refuge

Alors que le groupe redescendait vers le refuge, le sexagénaire a voulu monter à la tête de Muraillette qui domine le col à 3000 mètres d'altitude. C'est un itinéraire hors sentier, marqué par des cairns, sur des dalles rocheuses et des ressauts, où il faut aussi s'aider de ses mains dans la partie haute pour atteindre le sommet. Il devient glissant et dangereux en cas de pluie, or il y a eu de nombreux orages en fin d'après-midi jeudi dans ce secteur.

Le randonneur était sur un itinéraire dangereux en cas d'orage

Les amis du randonneur ont prévenu le gardien du refuge de son absence jeudi soir. Et des recherches ont été menées à pied dans la soirée par les secouristes de la CRS Alpes sans résultat.

Ce vendredi matin, ils ont pu utiliser l'hélicoptère de la sécurité civile pour faire une reconnaissance dès 8 heures et ils ont tout de suite découvert le corps.