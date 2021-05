Le corps d’une agricultrice du Gers retrouvé dans une mare sous son tracteur retourné

C’est une voisine qui a alerté les pompiers ce vendredi matin. Venue rendre visite à l’agricultrice dans ce hameau de Miramont-d’Astarac, elle ne l’a pas trouvé à son domicile, mais elle aperçoit un tracteur retourné dans une mare proche de la ferme.

L'accident s'est produit mercredi ou jeudi

Les pompiers plongeurs venus de Mirande et d’Auch ont sondé la mare et extrait le corps de l’agricultrice de 83 ans qui se trouvait coincé sous le tracteur renversé dans l’eau. On en sait pas encore depuis quand elle se trouvait dans l’eau, depuis mercredi ou jeudi.

Elle fauchait la parcelle, le tracteur tombe dans la mare

Il semble que l’agricultrice à la retraite était entrain de faucher la parcelle proche de sa maison lorsque que le tracteur a basculé dans la mare, selon le maire de Miramont-d’Astarac.

A la retraite, elle vivait seule dans sa ferme

Cette agricultrice retraitée vivait seule sur son exploitation depuis la mort de son mari. Elle était mère de deux enfants qui vivent tous les deux dans le Gers, ajoute le maire de la commune.

Les gendarmes ont ouvert une enquête, mais la thèse accidentelle est privilégiée.