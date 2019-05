Le corps d'une femme repêché à Vaison-la-Romaine n'est toujours pas identifié

La gendarmerie lance un appel à témoins pour identifier une femme dont le corps a été retrouvé sur les berges de l'Ouvèze la semaine dernière ( jeudi 16 mai ) à Vaison-la-Romaine. C'est un pécheur qui l'a découvert. Le corps ne présente pas de traces de violence. Cette femme était nue et a été découverte dans l'eau à un endroit où l'Ouvèze est peu profonde. Elle mesure entre 1m65 et 1m70, ses cheveux sont châtains et sa corpulence normale.

Ses habits : un jean, un pull gris et un t shirt blanc étaient pliés à côté de baskets noires. Mais il n'y avait aucun papier d'identité permettant de l'identifier. La gendarmerie a vérifié s'il ne s'agissait pas de l'aide soignante de l’hôpital d'Avignon portée disparue depuis plus d'un mois. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la compagnie de Vaison la Romaine au 04 90 36 04 17 ou composer le 17.