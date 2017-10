Le corps d'une femme retrouvé dimanche matin à Réville

Le corps d'une femme âgée d'une quarantaine d'années a été retrouvé, ce matin, sur une plage de Réville, au niveau de l'Anse du Hommet.

C'est un pêcheur qui a découvert le corps non loin des rochers ce dimanche 1er octobre sur une plage de Réville. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, était blessée à la tête. Elle portait une veste chaude, des bottes de pluie et des lunettes de soleil.

Les gendarmes et le SMUR se sont rendus sur place. L'identité de la victime et la cause de sa mort restent pour l'instant inconnues.