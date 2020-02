Le corps d'une femme retrouvé le long du lac Léman à Lugrin

Le corps d'une femme a été retrouvé ce samedi après-midi à Lugrin, en Haute-Savoie, le long du lac Léman. On ne sait rien pour l'instant sur son identité ni sur les causes. Le corps va être autopsié à Grenoble.

Lugrin, France

C'est un promeneur qui a donné l'alerte ce samedi après-midi à Lugrin, en Haute-Savoie. Il a vu le corps d'une femme a moitié dans l'eau, le long du lac Léman. Selon le parquet de Thonon, le corps ne présente aucune trace et aucune conclusion ne peut être tirée pour le moment. On ne sait rien non plus sur l'identité de cette femme.

Une enquête est ouverte et le corps va être autopsié à Grenoble. Il y a deux semaines déjà, le corps a d'un homme a également été retrouvé à Lugrin, au bord du lac Léman.