Le corps d'une femme retrouvé quatre mois après sa mort, dans un appartement près de la gare à Nîmes

À Nîmes, c'est une découverte macabre qu'ont fait la police et les pompiers ce week-end. Le corps d'une femme a été retrouvé dans son appartement au premier étage, complétement desséché, dans le quartier de la gare. Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, l'origine du décès remonte à plusieurs mois. C'est un voisin qui finit par donner l'alerte, il y a plusieurs semaines : des odeurs nauséabondes envahissent son propre logement. Charles, 53 ans, et sa femme connaissaient bien la victime et ne comprennent pas pourquoi le bailleur social a mis autant de temps à prévenir les secours.

Elle avait le syndrome de Diogène

La femme d'une cinquantaine d'années avait le syndrome de Diogène, une pathologie où les personnes accumulent tant et tant d'objets dans leur logement qu'ils n'ont parfois plus un seul mètre carré pour vivre. Dans l'immeuble, aucun résident n'était au courant de cette situation. La victime, très discrète, disparaissait parfois des mois sans donner de nouvelle. Voilà pourquoi les habitants ne se sont pas inquiétés.

