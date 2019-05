Une retraitée découverte enterrée dans son jardin à Beauvoir-de-Marc, sa fille en garde à vue

Beauvoir-de-Marc, France

Le corps d'une femme de 77 ans a été retrouvé enterré dans son jardin mardi 28 mai, à Beauvoir-de-Marc, entre Bourgoin-Jallieu et Saint-Jean-de-Bournay (Isère). Sa fille, âgée de 39 ans, a été placé en garde à vue. Une enquête pour "homicide volontaire" a été ouverte par le parquet de Vienne. La septuagénaire n'avait plus donné signe de vie "depuis plusieurs mois".

Un carré de terre fraîchement retournée

La mairie de Beauvoir-de-Marc avait été alertée le 1er mars dernier parce que l'électricité avait été coupée dans ce logement en raison de factures impayées. Le week-end dernier, une enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte, après que l'un des deux fils de la victime s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa mère.

Alors que la fille de la disparue avait "un comportement suspect" au téléphone lorsque les gendarmes l'ont appelée, les forces de l'ordre ont procédé à une perquisition dans la maison samedi. Ils ont découvert "un carré de terre fraîchement retournée" dans le jardin. Lorsque les gendarmes sont revenus mardi, ils ont fait la macabre découverte : le corps de la septuagénaire enterré.

Une fille "asociale"

La victime, une femme divorcée mère de 3 enfants, ancienne employée dans une maison de retraite de Saint-Jean-de-Bournay, vivait à Beauvoir-de-Marc depuis une quarantaine d'années, d'après un élu de la commune qui a assisté à la perquisition samedi dernier.

Elle habitait dans un lotissement avec son plus jeune enfant, une femme âgée de 39 ans, décrite comme "asociale" et "mythomane". "Elle n'a jamais travaillé et vivait avec la retraite de sa mère", nous confie un élu, "même quand on essayait de lui trouver un petit boulot, elle avait refusé".

Des violences dans le passé ?

Cette femme, devenue suspecte principale, "aurait des antécédents psychiatriques", d'après le procureur de la république de Vienne. D'après nos informations, la gardée à vue aurait été internée au début des années 2010. "Il y aurait eu des suspicions de maltraitance" sur sa mère dans le passé, confirme le procureur de la république de Vienne.

Un élu évoque des "hématomes sur les jambes" de la victime. "On se doutait que quelque chose pouvait arriver", poursuit cet adjoint au maire qui affirme avoir alerté les services sociaux de Saint-Jean-de-Bournay, puis de Bourgoin-Jallieu avant que le drame arrive. L'autopsie du corps de la victime doit avoir lieu ce mercredi.