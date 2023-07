Le corps d'une jeune femme découvert par un agriculteur dans un bosquet

Le cadavre d'une jeune femme a été découvert hier par un agriculteur à Lacourt-Saint-Pierre au sud de Montauban.

Il pourrait s'agir de Marine Payoux, 21 ans, portée disparue depuis le 16 juin.

Corps découvert dans un bosquet touffu entouré de ronces

Le procureur de la République de Montauban Bruno Sauvage explique que le corps a été retrouvé dans un bosquet touffu entouré de ronces, à 500 mètres du véhicule de la jeune femme portée disparue. Des papiers d'identité et des vêtements appartenant à la jeune femme ont aussi été retrouvés, pour autant le procureur dit ne pas pouvoir affirmer avec certitude qu'il s'agit de Marine Payoux.

Il a demandé une autopsie, une analyse toxicologique et des prélèvements sanguins afin de déterminer l'identité exacte et les causes de la mort. La piste du suicide n'est pas écartée.