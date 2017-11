Le corps d'une jeune femme découvert quartier St-Acheul à Amiens

C'est une habitante du quartier, qui promenait son chien, qui a donné l'alerte ce mardi vers 8h30.

L'entrée du chemin du Réservoir était toujours bloquée par la police, ce mardi à 13 heures. C'est environ 200 mètres plus loin que le cadavre d'une femme a été découvert par une promeneuse en début de matinée. Il était environ 8h30 quand cette habitante du quartier est tombée sur le corps qui gisait dans un verger. Il s'agirait d'une jeune femme de petite taille aux cheveux clairs, de type caucasien. Selon nos informations, elle était partiellement dénudée. Des témoins parlent aussi de traces de sang à proximité du cadavre. La police judiciaire, un magistrat et des techniciens d'identification criminelle étaient sur place dans la matinée. Le chemin du Réservoir est un sentier assez isolé qui longe la voie ferrée, quartier St-Acheul. Il est surtout fréquenté par des promeneurs et par des jardiniers.

Un quartier déjà endeuillé

Une découverte qui ravive de mauvais souvenirs chez les habitants de St-Acheul. En avril 2015, le corps d'une femme de 57 ans disparue depuis 18 mois a été retrouvé dans une poubelle, dans la cour d'une maison à quelques dizaines de mètres de là. Le meurtrier, un homme de 53 ans, a été jugé par la Cour d'Assises de la Somme début octobre. Il a été condamné à la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.